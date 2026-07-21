Техническа неизправност е причина за пожара в товарен локомотив край Бойчиновци

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Локомотив от товарна композиция се запали минути след потеглянето си от гара Бойчиновци. При инцидента няма пострадали хора. Щетите са само материални.

Сигналът за пожара е подаден в 12:02 ч. днес, само няколко минути след потеглянето на композицията от гара Бойчиновци, след като е изминала малко повече от километър.

От ОД на МВР – Монтана съобщиха, че пожарът е възникнал поради техническа неизправност в генератора на втория локомотив в композицията, който е бил дизелов помощен челен локомотив, предаде БНТ.

Два екипа на пожарната са гасили повече от час и 40 минути огъня, който се е прехвърлил и към първия товарен вагон. Той също е пострадал значително, заедно с товара в него.

Към момента електрозахранването по железопътната линия е възстановено.

От БДЖ съобщиха, че движението по линията Бойчиновци – Брусарци – Лом и Видин е възстановено и към момента се осъществява безпроблемно и в двете посоки, с леки закъснения.

Композицията, състояща се от три локомотива и 13 вагона, е превозвала вагонни покривала и аксесоари.

Редактор "Екип на Петел",

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