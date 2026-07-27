Технически проблем затвори за днес детския плувен басейн във варненския ПК "Приморски"
27.07.2026 / 11:24 0
снимка: Община Варна
Във връзка с възникнал технически проблем днес, 27 юли, откритият детски плувен басейн в ПК „Приморски“, няма да работи.
Това съобщиха от ОП „Спорт – Варна“, стопанисващ басейна.
От там се извиняват за причиненото неудобство и благодарят за разбирането!
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