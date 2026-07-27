Технически проблем затвори за днес детския плувен басейн във варненския ПК "Приморски"

снимка: Община Варна

Във връзка с възникнал технически проблем днес, 27 юли, откритият детски плувен басейн в ПК „Приморски“, няма да работи.

Това съобщиха от ОП „Спорт – Варна“, стопанисващ басейна.

От там се извиняват за причиненото неудобство и благодарят за разбирането!

Редактор "Екип на Петел",

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