Техника разчиства терена на пожара в Белослав, седем къщи са напълно изгорели

снимка: читател Петел.бг

Пожарът в ромската махала на община Белослав е напълно потушен. Това съобщи кметът на общината Диян Иванов.

Повечето от хората в пострадалите от пламъците къщи са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна.

Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите.

Седем от 11-те засегнати къщи са напълно изгорели, те са без застраховка, уточни кметът на Белослав, цитиран от Радио Варна.

Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав. "Горели са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът, избягал е. Сигналът е получен по-късно, след като огънят е обхванал около 10-15 декара зелени площи", поясни Иванов.

Шест пожарни екипа са реагирали веднага.

В момента общинска техника разчиства отпадъците.

