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Технологичният гигант Oracle съкрати около 21 000 служители

23.06.2026 / 16:29 0

Кадър Уикипедия, Håkan Dahlström

Софтуерният гигант Oracle е съкратил около 21 000 работни места в световен мащаб през последната година в рамките на преструктуриране, свързано с изкуствения интелект, показва последният годишен доклад на компанията.

Към 31 май 2026 г. Oracle е имала около 141 000 служители на пълен работен ден, спрямо приблизително 162 000 година по-рано. Компанията посочва, че внедряването на технологии с изкуствен интелект в оперативните процеси е сред факторите, които вече водят и могат да продължат да водят до съкращения на персонал.

Съкращенията представляват около 13% от работната сила и са част от по-широка тенденция в технологичния сектор, където компаниите инвестират значителни средства в инфраструктура за изкуствен интелект, включително центрове за данни.

През последните месеци и други големи технологични компании, сред които Amazon и Meta, също съкратиха хиляди служители, докато насочват капитал към развитието на AI технологии.

Според оценки на компании за проследяване на заетостта над 100 000 технологични работници са били съкратени в световен мащаб през последната година.

Oracle съобщава, че само разходите по обезщетения и преструктуриране възлизат на около 1,8 милиарда долара, значително повече спрямо предходната година. Компанията предупреждава, че процесът на трансформация може да доведе до временен недостиг на специалисти и влияние върху производителността и печалбите.

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