Телата на трима алпинисти са открити в подножието на най-високия връх в Италианските Алпи

Снимка Пиксабей

Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра), бяха открити в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде ДПА.

Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.