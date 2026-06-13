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Телата на трима алпинисти са открити в подножието на най-високия връх в Италианските Алпи

13.06.2026 / 07:58 0

Снимка Пиксабей

Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра), бяха открити в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде ДПА.

Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.

Според спасителите смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катеренето по северния склон на Гран Парадизо, в Грайските Алпи.

Според официалната информация двама са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия, пише novini.bg.

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