Телефон при пресичане на пешеходна пътека - вече вадим 100 лв. глоба

В сила са промените в Закона за движение по пътищата, част от които засягат и пешеходците.

В текстовете, обнародвани в Държавен вестник, вече е изрично записано, че при преминаване през пешеходна пътека пешеходците нямат право да използват мобилен телефон или да носят слушалки, които могат да ограничат вниманието им. Глобата е 100 лв, информира България он ер.

Глоба може да отнесе пешеходец, който изскочи внезапно на пешеходната пътека, "без да се съобрази скоростта на приближаващите превозни средства".

100 лв. е и глобата за шофьор, който не използва устройство "свободни ръце" при шофиране.

Според новите правила за шофиране с до 10 км/ч над позволеното глобата е 20 лв. Между 11 и 20 км – 50 лв. 100 лв. пък е глобата за превишение между 21 и 30 км. До над 50 км от допустимото в населено място паричната глоба е 700 лв., а книжката се отнема за 3 месеца.

