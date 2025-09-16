"Телеграф": 1000 лв. месечно за частни уроци за елитните гимназии

снимка: Булфото

Подготовката за елитна гимназия в София и големите градове може да струва до 10 000 лева, показва проверка, направена от "Телеграф".

Най-скъпият вариант е с частни уроци, където цената достига 8-10 хиляди лева за година. Един астрономически час с частен учител струва между 50-60 лева, което при посещения два пъти седмично по двата основни предмета формира месечна сметка от около 1000 лева.

Много родители започват подготовката на децата си още от 6-ти клас, което допълнително увеличава общите разходи. "Не мога да сметна колко точно сме платили, защото започнахме подготовката още от 6-и клас. Урок по математика в момента е 50 лева, толкова е и по български език. Който иска индивидуална подготовка, трябва да предвиди поне 50 лева на урок", споделя родител на седмокласник от София.

Във Варна цените не се различават съществено от столичните, като варират между 500 и 600 лева месечно при индивидуална подготовка. Учебен час струва между 30 и 40 лева, като първият често е "пробен" - безплатен или с отстъпка.

По-евтин вариант са школите с малки групи от 7-8 ученици. Целогодишната подготовка на седмокласник по български език и литература и математика в школа струва между 2400 и над 4000 лева, със средна цена около 3300 лева. Тази сума обикновено включва между 90 и 140 учебни часа на предмет, пробни изпити и учебни материали.

Съществуват и по-бюджетни варианти като онлайн програми и образователни платформи, предлагащи видеоуроци за самоподготовка срещу 150-300 лева годишно, но те изискват повече самодисциплина от учениците.

В Бургас най-добрите частни учители са "резервирани" още от края на миналата учебна година. Цените започват от 20 лева на учебен час и достигат до 60 лева за урок от два учебни часа при утвърдени преподаватели. В популярните школи цената за двата предмета е около 3000 лева за цялата година.

В Русе образователните центрове предлагат групово обучение за около 160 лева месечно, с четири занятия седмично. Индивидуалните уроци струват около 50 лева за два учебни часа. Пробните изпити се заплащат отделно по 30 лева всеки, като първите започват още през октомври.

В Пиринско цените за подготовка са се повишили значително през последните две години. От 20-25 лева за час сега преподавателите вземат по 40 лева. По-ниски цени между 25-30 лева предлагат пенсионираните учители, докато най-търсените преподаватели взимат по 50-60 лева на час.

