Телеграф: Намерените мъртви в хижа на Петрохан са рейнджъри

Кадър Нова тв

Няколко коли с полицаи се отправиха към хижата, като те бяха предвождани от униформени с автоматични оръжия.

На прохода Петрохан бе открита хижа, в която тази сутрин бяха намерени три тела. По непотвърдена информация жертвите са рейнджъри от Планинския контрол, които са използвали хижата за база през почивните дни.

Първоначално се съобщаваше за стрелба, но все още се изяснява дали причината за смъртта е пожар, възпламеняване на материали или друг инцидент. По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла постройка, а хора, които живеят в района, късно снощи чули три изстрела.

Пожарната и прокуратурата в Монтана вече изпращат първите екипи, но достъпът до хижата е труден, тъй като тя се намира няколко километра над паметника на Георги Димитров и Васил Коларов, съобщава "Телеграф".

Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от местопрестъплението.

Разследването продължава, като предстои да се установи дали става въпрос за трагичен инцидент или криминално престъпление.

Има обаче и други версии.

Разследващи проверят и дали трите трупа не са на издирваните от групата за отвличания "Наглите". Това съобщава Евроком, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Според Нова телевизия обаче преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.

