Телеграф: Овчар е видял Наталия и Асен

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Овчар от село Величково твърди, че е видял издирваната Наталия заедно с мъжа, който също е обект на издирване.

По негови думи двамата са били забелязани в района на ловджийска къща край селото, предаде Телеграф.

Информацията е предадена на компетентните органи, които проверяват сигнала. Това съобщиха доброволци, включили се в търсенето на изчезналото дете.

От полицията призовават всички граждани да бъдат бдителни и при информация, която може да е от значение за издирването, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или към органите на реда.

11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишният бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов са в неизвестност вече шести ден. Открита е следа, че двамата са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка, предава БНТ, а издирването обхваща гористи местности и населени места във Варненска област. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.

Открита е предполагаема следа, че двамата са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка, предава БНТ.

Полицията заедно с доброволци е претърсила щателно района и съседното село Величково.

Снимките на издирваните са разпространени и в общините Долни чифлик и Дългопол. Те се намират западно от село Синдел, където се проведе мащабна полицейска акция.

Обходени са и местностите около провадийското село Китен и дългополското село Аспарухово.

В акциите по издирването на 11-годишното момиче и пастрока му се използват термокамери, термодрон и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.

Редактор "Екип на Петел",

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