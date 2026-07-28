Телеграф: Владо Загато е пребит жестоко, прибрал се е сам в дома си след полунощ

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Камерите записали, че той се прибира сам в дома си след полунощ. Отпред нито имало друг автомобил, нито се вижда нещо подозрително.

Бизнесменът Владимир Янков, когото всички наричали Владо Загатото, е бил пребит до смърт и чак след това запален, научи „Телеграф“ от разследването.

Тялото му било открито в къщата му в Банкя в понеделник призори. По него е имало следи от насилие, категорични са патоанатомите. Не става дума за огнестрелни рани, а за такива от жесток побой. Официално от прокуратурата потвърдиха, че се разследва убийство.

Свидетели разказали, че 56-годишния бизнесмен, който се занимавал с внос на кафе и чай от Италия, бил на заведение с приятели. Камерите записали, че той се прибира сам в дома си след полунощ. Отпред нито имало друг автомобил, нито се вижда нещо подозрително, научи „Телеграф“.

Тъй като обаче къщата на Загатото е опасана с десетки камери, записите им все още се преглеждат и от тях ще стане ясно какво се е случило зад дебелите зидове. Съседи на Янков подали около 4 часа призори в понеделник сигнал на тел. 112, че в дома му гори пожар. На място било открито и тялото на Янков, силно обгорено.

Владимир Янков живеел сам. В момента на убийството не е имало други хора в имението - нито негови приятели, нито познати, нито персонал.

Разследващите работят по три версии. Основната е, че Янков е хванал крадци в дома си и ситуацията бързо ескалирала в грабеж с последвало убийство. Категорично е доказано, че след жестокия побой със счупени ребра трупът му е бил запален за заличаване на следите на извършителите. Най-вероятно става въпрос за няколко души, които са проникнали по-рано в дома на Загатото.

„При такива удари набелязаната жертва се следи няколко месеца, проучват се навиците на човека, който трябва да бъде обран, знае се работният му график, дори личният живот, за да се използва момент, в който не си е у дома“, коментираха източници от прокуратурата и МВР пред „Телеграф“.

Редактор "Екип на Петел",

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