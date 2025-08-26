Телеграф: Златко Баретата отвя Митьо Очите в Тик Ток

Булфото

Златомир Иванов – Баретата, отвя несебърския наркобос Митьо Очите в ТикТок.

Иванов първо се пусна в подкаст за любители на фитнеса Abnormal, където освен как поддържа форма на 56 г., разказва и за детството си, за първите стъпки в борбата и опита, натрупан в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), пише Телеграф.

Скоро след това кратки видеа се появиха и в негов профил в ТикТок. Въпросните видеа (шортове), които заляха и други платформи и мрежи, вече превъртат брояча и надминават по гледания тези на Очите, който обикновено се снима на софри в заведения. Откакто обаче униформени нахлуха в къща в с. Кошарица и откриха 100 кг райски газ, а Очите се оказа във въпросния имот, той разреди появите си в социалните мрежи.

За разлика от несебърския бос Баретата демонстрира здравословен начин на живот и разказва, че тренира всеки ден. В подкаста Иванов разказва как е тренирал дори в следствения арест на бул „Г. М. Димитров“. Иванов го нарича „учебно заведение“ и „висш институт“, където той бил „ученик“, и обяснява как тренирал с туби минерална вода.

През 2016 г. той бе признат за виновен по обвинение за ръководене на престъпна група за разпространение на дрога. Присъдата от 6 години и половина обаче се оказа, че е излежал в ареста, докато делото се точи по инстанциите.

За детството си разказва: „Играех народни хора, самодеен театър, във „Вълкът и трите прасенца“ аз бях вълкът. Общо взето, бях послушен“, обяснява той. После учил в спортно училище, бил борец. Разказа как работил като инкасо и после започнал работа в „Ялта“, а накрая станал част от СОБТ. „Искам да кажа за Враня – и преди мен, и след мен много по- качествени хора има. Не знам защо ми измислиха този прякор. Журналистите го измислиха, но аз никога не съм спекулирал с това“, откровеничи той.

