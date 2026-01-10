Телескоп "Хъбъл" може да приключи мисията си между 2029-2033 година

Снимка Pixabay

Легендарният телескоп "Хъбъл", чиито открития в продължение на над 30 години промениха космологията, наближава своя край.

Поради триенето в земната атмосфера орбитата му постепенно се снижава, което неизбежно ще доведе до неговото изгаряне.

Най-новите данни, обсъдени от Американското астрономическо общество в началото на 2026 г., сочат, че това вероятно ще се случи през 2033 г., като съществува риск от деорбитация още през 2029 г, предава megavselena.bg.

Изстрелян през 1990 г. на височина от около 579 км, космическият телескоп е „пропаднал“ с повече от 50 км през годините на своята служба.

Въпреки че НАСА периодично коригираше орбитата на обсерваторията, основният фактор е атмосферното триене.

Плътността на горните слоеве на атмосферата се променя в зависимост от слънчевата активност. А настоящият период на висока такава ускорява падането.

Ако височината спадне под 400 км, до финалното навлизане в атмосферата ще остава само една година.

