Телевизионният водещ, комик и актьор Ръсел Бранд отива на съд за изнасилване

снимка: Eva Rinaldi, Уикипедия

Телевизионният водещ, комик и актьор се сдоби с нови обвинени.

Срещу Ръсел Бранд са повдигнати още две обвинения, включително едно за изнасилване, съобщиха от полицията.

Crown Prosecution Service (CPS) е разрешила допълнително обвинение за изнасилване, както и обвинение за сексуално посегателство, свързани с още две жени.

Телевизионният водещ, комик и актьор по-рано е пледирал невинен по пет обвинения, включително два случая на изнасилване, два случая на сексуално посегателство и един случай на непристойно посегателство, свързани с четири жени.

Бранд, на 50 години, трябва да се яви в съда на 20 януари 2026 г. във връзка с двете нови обвинения, предаде Би Би Си (BBC).

Разследването на обвиненията срещу Бранд започва след журналистически разкрития на Sunday Times, The Times и предаването Dispatches на Channel 4 през септември 2023 г.

Според CPS двете нови обвинения се отнасят за събития, случили се през 2009 г., и касаят две различни жени.

Делото по първоначалните пет обвинения е насрочено да започне в Southwark Crown Court на 16 юни 2026 г. Те се отнасят за предполагаеми престъпления, извършени между 1999 и 2005 г. в централен Лондон и Борнемут, допълва, bgonair.bg.

Бранд, който живее в графство Оксфордшър, е обвинен, че е изнасилил една жена в Борнемут през 1999 г. и е извършил непристойно посегателство над друга жена в района на Уестминстър през 2001 г.

Трето обвинение твърди, че той е извършил сексуално посегателство над жена в Уестминстър в периода 2004–2005 г., а останалите обвинения се отнасят до предполагаемо орално изнасилване и сексуално посегателство над друга жена през 2004 г., също в района на Уестминстър.

Детектив главен инспектор Тарик Фаруки от полицията заяви, че жените, подали сигнали, получават подкрепа от специално обучени служители.

Бранд, роден в графство Есекс, добива популярност като стендъп комик и се превръща в широко разпознаваемо лице като водещ на телевизионни предавания като Big Brother’s Big Mouth, както и със собствени радиопрограми по станции като BBC Radio 2 и 6 Music.

По-късно той изгражда и холивудска кариера, участвайки във филми като Forgetting Sarah Marshall и Get Him to the Greek.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!