Теменужка Петкова: Диалогът с бизнеса и работодателите продължава

Нашият диалог с бизнеса и синдикатите продължава. Работихме върху направените предложения. Едно от тях е свързано с оптимизация на разходите. Има заявено искане за актуализиране на възнагражденията в определени сектори и по-точно прилагане на обща политика по доходите, която да бъде в размер на 10%. Смятам, че ще намерим едно добро и разумно решение за Бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по повод разговорите за промяна в параметрите на държавната план-сметка и предложението за оттеглянето ѝ, предава Дарик.

Председателят на АИКБ Румен Радев заяви, че работодателите настояват за следните промени:

- Отпадане на увеличението на осигурителни вноски с 2% за фонд „Пенсии”

- Отпадане на увеличението на данък дивидент

- Отпадане на въвеждането на задължителното ползване на СУПТО и разширяване на списъка със стоки с висок фискален риск

- Увеличението на максималния осигурителен доход да бъде до 4430 лв., а не до планираните 4600 лв.

- Оптимизиране на разходите в персонал „Образование”

- Оптимизиране на разходите в съдебната система

- Намаляването на капиталовата програма

- Оптимизиране на разходите за държавната администрация. Трайно незаетите щатни бройки са 5000, а 13 000 е общият брой.

Радев обясни, че увеличението на възнагражденията "трябва да следва не просто хоризонтални политики, а да преодолеят тоталния дисбаланс на стърчащите заплати в силовите сектори и крайно недофинансирани специфични държавни сектори и агенции”.

Той посочи още, че АИКБ подкрепя поощряването на продажбата на неприходоносни и неизползваеми държавни активи, отхвърляне на предложението за промяна в Закона за подземните богатства, продажба на миноритарни държавни участия в приватизирани предприятия, изграждане на мултифондовете в стълбовете на пенсионното осигуряване и разработването на концесионни процедури в проблемни държавни публични дружества като „Топлофикация София”, ВиК и БДЖ.

“Предлагаме запазване на данъчно-осигурителния модел, докато нямаме ясна национална стратегия за необходимите реформи”, добави председателят на УС на БСК Добри Митрев.

“Трябва да използваме тази енергия, която вчера видяхме, за да отговорим на всички очаквания на българското общество. Трябва да харчим толкова, колкото изкарваме, и в години, в които имаме икономически растеж, да заделяме за черни дни”, смята той.

