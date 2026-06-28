Теменужка Петкова: Няма скрити фактури, управляващите бягат от отговорност с техния бюджет

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Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики, както обяви финансовият министър Гълъб Донев. Това заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Бюджетът на "Прогресивна България" по никакъв начин не мога да го припозная с бюджета на правителството на Росен Желязков, защото той съдържа много повисоки разходи - 2, 8 млрд. евро повече. Ние бяхме предложили 7 млрд. капиталови разходи, те предлагат 9,3 млрд. Дефицитът при нашия бюджет беше 3 процента от БВП - 3,6 млрд. евро, те предлагат дефицит от 5,7%, или 7,1 млрд. Разликите са огромни, каза Петкова.

Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя.

Петкова отрича категорично да има заварени скрити фактури от предишното правителство, за които говорят управляващите, пише novini.bg.

Министър Донев спомена, че през 2025 г. кабинетът Желязков е намалил цената на винетките заради критериите за еврозоната. Съветвам Гълъб Донев да провери и ще види, че на 1 март 2025 г. цената на винетките е била увеличена с постановление на Министерския съвет, добави тя.

"България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени абсолютно стриктно, категорична е Теменужка Петкова.

Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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