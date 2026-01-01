реклама

Теменужка Петкова: Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи

01.01.2026 / 01:40 0

Булфото

Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи, написа финансовият министър в оставка Теменужка Петкова във фейсбук профила си. 

"България е в еврозоната!!!", посочва Петкова, пожелавайки честита, успешна и вдъхновяваща Нова 2026-а година. 

