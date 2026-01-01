Теменужка Петкова: Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи

Булфото

Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи, написа финансовият министър в оставка Теменужка Петкова във фейсбук профила си.

"България е в еврозоната!!!", посочва Петкова, пожелавайки честита, успешна и вдъхновяваща Нова 2026-а година.

