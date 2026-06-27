Температурата на морската вода достига 25 градуса

Снимка Булфото

В съботния ден времето в България ще бъде предимно слънчево и горещо, като максималните температури ще достигнат до 36 градуса. На отделни места, главно в планинските райони преди обяд, се очаква образуването на купеста облачност, но вероятността за валежи през деня остава незначителна, пише dunavmost.com.

Според метеорологичната прогноза минималните температури днес ще се задържат в диапазона от 23 до 25 градуса. В най-топлите часове на деня термометрите ще отчитат максимални стойности между 31 и 36 градуса. В столицата София максималната температура ще бъде малко по-ниска – около 30 градуса. Над по-голямата част от страната ще духа слаб вятър от североизток.

Условия по Черноморието

За пътуващите към морето времето ще бъде изключително благоприятно. По Черноморието ще преобладава предимно слънчево време, придружено от слаб североизточен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще са около 29 градуса. Температурата на морската вода се задържа около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено, достигайки до 2 бала.

Времето в планините

В планинските масиви денят също ще започне със слънчево време, но около и след обяд се очаква да се развие купеста облачност. На отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът по високите части ще остане слаб и ще духа от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, докато на 2000 метра термометрите ще показват хладните 15 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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