Температурен рекорд във Варна - 20,4 градуса

Пиксабей

По данни на Meteo Bulgaria днес, 4 януари във Варна е имало температурен рекорд. Температурите са достигнали 20.4°С при досегашните 18.4°C от 04.01.1991 г.

Според синоптиците се очаква най-ниските температури през януари ще бъдат между минус 18° и минус 13°, по-високи по Черноморието, а най-високите – между 10° и 15°, на места в Предбалкана до 18°, това гласи прогнозата за времетонозата на гл. ас. д-р Красимир Стоев – синоптик в НИМХ, предаде vesti.

Валежи

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 л/кв.м. Януари ще започне със студено време, но на 2-ри с ориентиране на вятъра от югозапад ще започне пренос на топли въздушни маси – температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и местата, чувствителни на южен вятър. Ще преобладава слънчево време, но западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще останат защитени от вятъра и там ще е мъгливо, с по-ниски температури. През периода 6-10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, на места в страната валежите ще бъдат значителни.

Средата на месеца

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично, с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг и ще се образува снежна покривка. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг, но в тези райони не се очаква задържане на трайна снежна покривка. Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като относително затопляне ще настъпва в началото на валежните обстановки, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!