Температури от и над 35 градуса в началото на юни

Според актуалните метеорологични модели, още в първите дни на юни България може да бъде обхваната от първата по-сериозна гореща вълна за сезон 2026. Данните към 20 май показват тенденция за осезаемо повишение на температурите, като на места в страната стойностите могат да доближат и дори да преминат 35°C.

Синоптичните прогнози към момента сочат, че след по-променливото време в края на май, над Балканите постепенно ще се установи по-топла въздушна маса. Това ще доведе до повече слънчеви часове, по-слаба вероятност за валежи и типично летни температури в голяма част от страната.

Най-сериозно затопляне се очаква в Дунавската равнина, Тракийската низина и Югозападна България, където още около 1-3 юни дневните температури могат да достигнат между 30 и 35°C. По Черноморието също се очаква затопляне, макар и с малко по-ниски стойности заради морския бриз, предава meteobalkans.com.

Метеоролозите все пак уточняват, че прогнозата е дългосрочна и е възможно да претърпи промени през следващите дни. Въпреки това, към 20 май повечето глобални модели остават сравнително единодушни за навлизането на първата сериозна гореща вълна у нас.

Ако тенденцията се запази, началото на юни може да постави и старт на истинското метеорологично лято в България.

