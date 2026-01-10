Температури под и около нулата на много места в събота

снимка: Булфото

Акцент в прогнозата са очакваното усложняване на пътната обстановка в цялата Дунавска равнина, като ще има условия и за поледици

Още тази вечер и през нощта срещу събота, в Северозападна България се очакват валежи от дъжд, а зареди отрицателните температури се очаква и усложняване на пътната и метеорологичната обстановка заради образуване на поледици. Причината е комбинацията от валежи и понижаващи се температури, които на много места ще се задържат около и под нулата, предава още meteobalkans.com.

В часовете след полунощ и към сутрешните часове, валежите от дъжд в региона постепенно ще преминават в леден дъжд и мокър сняг, особено в Предбалкана, по високите полета и в планинските проходи. При тези условия настилките ще заледяват бързо, което създава риск от пътнотранспортни произшествия и затруднения в движението.

През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт, свързан с преминаването на средиземноморски циклон. След временно спиране на валежите, около обяд над Югозападна България, а до края на деня и над останалата част от страната ще започнат валежи от дъжд, който бързо ще преминат в сняг, особено в Северна България и по високите полета от Западна България. Ще има условия и за поледици в Предбалкана и крайните североизточни райони. Дъжд ще вали в Южна България. В планинските проходи и крайните североизточни райони към края на деня и през нощта срещу неделя ще има условия за виелици.

Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток. Ще започне и понижение на температурите.

Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 2° до минус 4° в северозападните райони и до 8°–9° в Югоизточна България.

Времето в София

През нощта срещу събота ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг. През деня до обяд ще остане облачно с валежи от сняг. Ще има условия и за поледици! Ще духа умерен северозападен вятър и ще започне понижение на температурите.

Времето в планините

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Очакват се валежи от сняг, като на места ще има условия и за поледици. Валежи от дъжд и дори очаквана гръмотевична дейност, ще има над Странджа. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 0°, а на 2000 м – около минус 6°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Валежите от дъжд ще продължат през деня, като около обяд не са изключени и гръмотевици по Южното Черноморие. Ще духа умерен и силен вятър от югозапад, а към края на деня от северозапад.. Максималните температури ще бъдат между 9° и 10°, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Времето на Балканите

Студен атмосферен фронт ще определя облачното и снежно време в Сърбия и Централна България, като ще започне и съществено понижение на температурите. В Югоизточна България и Северозападна Турция ще има условия за гръмотевични бури.

