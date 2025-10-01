Температурите падат чувствително и идват дъждове в следващите дни

снимка: Булфото

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максималната - около 8°. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

