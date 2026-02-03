Температурите падат до минус 15 градуса на места във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник валежите навсякъде почти ще спрат и облачността ще започне да се разкъсва, намаляваща до ясно време. Очакваме и понижение на температурите, като минималните в районите със снежна покривка ще достигат до минус 12-15°С, а в планинските райони и до минус 14-18°С, по-топло ще бъде в района на Сандански до плюс 2-3 °С

Времето през третия ден от месец февруари ще се задържи, с разкъсана и ниска облачност, като на изолирани места из Дунавската равнина и Западна България, ще имаме и слънчеви часове, предава meteobalkans.com.

Вятърът ще е слаб, по Черноморието и западната част от Дунавска равнина, предимно от североизток, ще застудява. Към края на деня в Югозападна България ще се ориентира от югозапад и ще се усилва.

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 5° - минус 3°С в Северна България, до минус 1°-2°С в югоизточните райони. По-топло ще е в района на Сандански до полюс 3-4°С.

Времето в София

Около полунощ във вторник ще е предимно облачно. През деня във вторник ще е предимно облачно, а след обяд и с разкъсана слоеста облачност. Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще са между минус 8°С и минус 9°С, а максималните – почти без дневен ход, до минус 1–2°С.

Времето по планините

През деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток, а към края на деня от запад - югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 9°С, а на 2000 метра – около минус 17°С, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

Облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 1°-2°С. Вълнението на морето ще бъде 5-6 бала.

Времето на Балканите

Времето през следващите дни ще се подобрява, но ще застудее.

