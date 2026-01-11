Температурите падат рязко в следващите часове

кадър: Нова тв

В неделя навсякъде ще вали сняг, макар и тенденцията е в хода на деня снеговалежите постепенно да намаляват и да се ограничават по обхват. Все така до обяд се очаква да вали в на малко места в Западна и на повече в Северна България.

Следобед и вечерта – в Централна и Югоизточна България. Вятърът ще с временни усилвания от евер, а вечерта ще се ориентира с по-силни пориви от северозапад. Денят ще е студен с температури около и под нулата в Западна и Северна България, до 3-4 в Южна България, предава Нова тв.



Предстоящата седмица ще започне с ледено студено време. В понеделник облачността ще се разкъсва и валежи няма да има. Ще остане ветровито и студено. Във вторник обаче, когато в Западна България започват традиционните сурвакарски ритуали, ще има условия за снеговалеж и поледици в Източна и най-вече Североизточна България. Вятърът – осезаемо по-слаб. Температурите в първите два дни на седмицата ще са в кулминацията на студения цикъл – сутрин до минус 10 - минус 15 градуса. В топлите часове в понеделник – от нула до минус 5, във вторник – около и малко над нулата.

От сряда до петък облаците в западната половина на страната ще се разкъсват, на изток ще са по-съществени с потенциал за кратки, локални и незначителни по количество дъжд. Дневни температури – между 3 и 8 градуса. Периодът ще е с предпоставки за продължителни мъгли и понижена видимост.



През почивните дни около Антоновден обстановката ще предполага слаби валежи от дъжд и сняг в Североизтока и тук-там по планините. Температурите ще останат без особена промяна – дневни стойности между 3 и 8 градуса.

