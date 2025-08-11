Температурите падат с 9 - 10 градуса от този ден

Пиксабей

Температурите ще достигнат до 40 градуса в понеделник и вторник, след което постепенно ще спаднат

Балканският полуостров ще попадне под влиянието на термичен и баричен гребен от югозапад през следващите дни, което ще предизвика повишение на температурите до 39-40 градуса. Пикът на горещините се очаква около 11-12 август, след което синоптиците прогнозират постепенно захлаждане, съобщи Meteo Balkans.

"Балканският полуостров ще попадне под влиянието на термичен и баричен гребен от югозапад", посочват метеоролозите в седмичната прогноза за периода 11-17 август. Температурите ще се движат между 35-38 градуса в понеделник, като във вторник и сряда ще остават на сходни нива.

Вторникът ще посрещне България с повече облаци на места, но без сериозни валежи. Единствено в някои планински райони следобед може да има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 35-38 градуса.

От сряда започва истинското лятно настроение със слънчево небе и сух въздух. Максималните температури ще се понижат леко и ще се движат между 31 и 36 градуса. Вятърът ще остане източен до североизточен, на места умерен до края на седмицата.

Температурата на морската вода ще бъде между 25-26 градуса, а в отделни райони по Южното Черноморие ще достигне до 27-28 градуса. Времето ще остане слънчево и сравнително приятно без екстремни жеги.

Към края на седмицата температурите ще се задържат между 27 и 35 градуса, като от югозапад се очаква плавно повишение, но без достигане на високи стойности.

Затоплянето ще продължи до 20-25 август, прекъсвано от силен студен атмосферен фронт. След неговото преминаване циркулацията в цяла Европа ще придобие есенен характер, прогнозират от Meteo Balkans.

