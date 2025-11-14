Температурите полудяват в събота, 23 градуса преди да нахлуе арктически вихър

Пиксабей

НИМХ изненада с необичайно топла прогноза за средата на ноември – температурите ще „полудеят“ и ще скочат до 23 градуса още в следващите дни.

През уикенда времето у нас ще остане почти тихо. В равнините и котловините ще преобладава мъгла или ниска слоеста облачност, но в останалата част от страната събота (15 ноември) ще бъде слънчева. В неделя (16 ноември) се очаква разкъсана висока облачност.

Според седмичната прогноза на НИМХ, изготвена от синоптика Анастасия Кирилова, температурите ще продължат да се повишават. В неделя минималните ще са между 3 и 8°C, а максималните ще достигнат 16–21°C, като по-хладно ще остане в местата с трайна мъгла.

В понеделник (17 ноември) вятърът от юг-югозапад ще се усили, което ще доведе до още затопляне. Облачността ще се увеличи, а до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

В сряда (19 ноември) и четвъртък (20 ноември) южният вятър отново ще се засилва, особено в Източна България. Облачността ще бъде значителна, но валежи се очакват само на отделни места в западните и планинските райони.

Температурите ще продължат да се покачват и в четвъртък минималните ще са между 8 и 13°C, а максималните – впечатляващите 18–23°C, уточни Кирилова

