Температурите се повишават в събота

С отрицателни температури започна деня, минус 12 градуса беше тази сутрин в Кюстендил; в София, Стара Загора и Пловдив минус 10.

След обяд ще се появят облаци, но само на отделни места, главно в Западна България, слабо ще превали. Ще духа умерен и временно силен югозападен вятър.



Максималните температури ще са между 5° и 10°.



Пре нощта на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд и главно в Северозападна България ще има условия за поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°. Утре на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд, предава БНТ.



Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната.



Температурите още ще се повишат и максималните утре ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони, на морския бряг ще бъдат между 12° и 15°.

Над планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и в Стара планина ще има превалявания от дъжд, над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад.

В неделя и понеделник главно в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд.



Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите ще се задържат високи, до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще са близки до нулата и по-късно през деня дъждът ще преминава в сняг.



Остават и условията за поледици. Във вторник и сряда ще отново ще вали дъжд, на повече места в Западна и Южна България.

