Температурите ще стигнат до 36 градуса днес

Снимка Булфото

Във вторник през деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над източните и планинските територии ще се развие купеста облачност, като на изолирани места ще има краткотрайни валежи.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще се усили, докато в източната половина на страната ще се ориентира от север-североизток, съобщи бТВ.

Максималните температури в страната ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а в София ще достигнат около 31.

По Черноморието ще бъде слънчево. Около и след обяд облачността временно ще се увеличи и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който следобед ще се ориентира от изток.

Максималните температури ще са около 29 градуса, температурата на морската вода е около 22 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще започне развитие на купеста облачност, като на изолирани места (основно в масивите от Западна България) ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа до силен, а по билата на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Температурата на 1200 метра ще е около 26 градуса, а на 2000 - около 16 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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