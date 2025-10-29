Температурите скачат, вятърът отслабва, валежите спират

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Спокойно и топло есенно време ни очаква днес. Слънце ще грее над цялата страна, а вятърът отслабна и вече ще е слаб до умерен с посока от запад.

След студеното утро през деня бързо ще се затопля и температурите днес ще достигат от 16 до 22 градуса, като най-топло ще бъде в района на Дунавската равнина.

В планините ще бъде слънчево, но по-високите части ще все още ветровито, с умерен силен западен вятър.

Максималните температури на 1500 метра ще достигат около 10 градуса, а по върховете все още има между 10 и 30 см снежка покривка.

До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, валежи в нашата страна не се очакват.

В четвъртък и петък времето ще е слънчево, с кратки сутрешни мъгли. Температурите ще се повишат и максималните вече ще достигат около 20 градуса, обяви Никол Станкулова.

През почивните дни в низините и край реките ще има намалена видимост, която ще се задържа до ранния следобед. Температурите в тези райони ще останат по-ниски, а повече слънце очакваме планините, добави по Нова Тв тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!