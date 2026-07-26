Температурите скачат до 33 градуса, но предстои промяна

Снимка Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево, а следобед ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад, което ще доведе до повишение на температурите. Максималните стойности ще бъдат между 28° и 33°, а в София – около 30°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб югозападен вятър, а по най-високите части – умерен северозападен. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 24°, а на 2000 метра – около 16°, пише novini.bg.

По Черноморието ще бъде слънчево, с временни увеличения на купестата облачност следобед. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°–24°, а северно от нос Калиакра – около 21°–22°. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В началото на новата седмица над страната ще премине атмосферно смущение. В понеделник ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност, която следобед над планинските райони ще преминава в купесто-дъждовна. На отделни места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Уикенд прогноза за времето

Вятърът ще бъде предимно умерен. В началото на деня ще духа от югозапад, а до вечерта ще се ориентира от северозапад. Във вторник ще остане със северозападна компонента, като постепенно ще се завърти от север-северозапад, а в Източна България – от север-североизток. Времето ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността, като вероятността за валежи ще бъде малка.

През следващите дни ще преобладава слънчево време. Следобед над източните райони и планините ще се развива временна купеста облачност. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно умерен. Максималните температури ще се задържат между 30° и 35°, като в Североизточна България ще бъдат малко по-ниски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!