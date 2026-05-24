Температурите стигат 30 градуса в следващите дни

След динамичното време и валежите през последните дни, България постепенно навлиза в период на по-сухо и значително по-топло време. Както прогнозирахме още преди няколко дни, след преминаването на нестабилната обстановка у нас започва рязко повишение на температурите, което ще се усети най-силно в периода между 25 и 27 май.

Според актуалните прогнози, в много райони на страната максималните температури ще достигат между 28° и 30°, а в отделни райони на Северна и Южна България стойностите могат да надхвърлят и 30 градуса. Очаква се времето да бъде предимно слънчево, с повече сухи часове и значително по-малка вероятност за валежи. Все пак, на изолирани места не са изключени да се формират гръмотевични бури, особени в Централна България, планинските райони и Тракия!

Най-топло през идните дни ще бъде в градовете:

Видин

Монтана

Русе

Плевен

Свищов

Ловеч

Пловдив

Сандански

Именно в тези райони температурите ще бъдат най-високи, като на места следобедите ще са типично летни.

Пикът на затоплянето се очаква около 25–27 май, когато горещият въздух ще обхване почти цялата страна. След това, към края на месеца, атмосферата отново ще се дестабилизира. Очаква се преминаването на атмосферно смущение, което временно ще донесе повече облаци, локални валежи и краткотрайно понижение на температурите.

Въпреки това прогнозите към момента показват, че след 30 май горещото време отново ще се завърне, а началото на юни може да започне с нова вълна от високи температури и типично летни стойности, пише meteobalkans.com.

Метеоролозите съветват хората да бъдат подготвени за резките температурни амплитуди, особено в следобедните часове, когато жегата ще бъде най-осезаема.

