Температурите тръгват нагоре

Синоптиците обявиха какво ще е времето в страната днес.

Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Това съобщават от НИМХ.

Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, пише news.bg.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

