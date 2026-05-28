Температурите в Италия достигнаха 37 градуса

Пиксабей

Продължават жегите в Италия. През изминалия ден, на места температурите достигнаха 37 градуса. В Рим от горещината припадна богомолец. За днес червен код е обявен в Болоня, Флоренция, Рим и Торино.

В Рим, по време на редовната всеобща аудиенция на площад "Св. Петър" мъж припадна докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв XIV веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха богомолецът да се съвземе, предаде БНР.

Заради голямата горещина италианските медии припомнят на гражданите да не излизат между 11 и 18 часа, ако възможно, да избягват слънцето, да пият много вода на стайна температура, да не консумират алкохол, да не прекаляват с климатиците и т.н.

Метереолозите нарекоха тази майска гореща вълна, която засяга най-много Северна и Централна Италия, "екстремна", като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за този период.

Поради горещините се очакват гръмотевични бури, в някои райони дори силни, които леко ще понижат температурите.

В края на седмицата предвижданията са времето да е нестабилно - сутрин слънчево, гръмотевици следобед и ясно небе вечер.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!