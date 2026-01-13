Температурите в Румъния падат до минус 20 градуса

кадър: БНТ

Румъния се готви за най-студената нощ за този сезон, с очаквани температури до минус 20 градуса.

В Букурещ се очаква температурите да паднат до минус 14 градуса.

Снощи застудяването обхвана цялата страна. В Западна Румъния бяха регистрирани минус 16 градуса, необичайно за този район през последните години, предава БНТ.

В Тимишоара минималната температура падна до минус 17 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!