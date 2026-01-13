Температурите в Румъния падат до минус 20 градуса
кадър: БНТ
Румъния се готви за най-студената нощ за този сезон, с очаквани температури до минус 20 градуса.
В Букурещ се очаква температурите да паднат до минус 14 градуса.
Снощи застудяването обхвана цялата страна. В Западна Румъния бяха регистрирани минус 16 градуса, необичайно за този район през последните години, предава БНТ.
В Тимишоара минималната температура падна до минус 17 градуса.
