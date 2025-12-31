Температурни рекорди през 2025 г. в Централна Азия, Сахел и Северна Европа

Пиксабей

В Централна Азия, региона Сахел и Северна Европа 2025 г. беше най-топлата година в историята, откакто се правят измервания, съобщи АФП, като анализира данни на Службата за климатични промени „Коперник" на Европейския съюз.

В глобален мащаб 2025 г. се очаква да е третата най-гореща година, откакто се води статистика, след 2024 и 2023 г. Това сочат предварителни данни, които предстои да бъдат потвърдени от „Коперник" в годишния отчет в началото на януари.

Средната стойност, измерена на земята и в океаните, не отчита абсолютни рекорди в някои региони по света, тъй като много от по-бедните страни не публикуват подробни климатични данни. АФП прави независим анализ на милиардите данни, с които разполага „Коперник". Те са получени от климатични модели, измервания, извършени от около двадесет сателита, управлявани от различни страни, и метеорологични станции на земята, в морето или във въздуха. Тези данни обхващат целия свят, час по час, от 1970 г. насам, предаде БТА.

Осведомителната агенция прави анализ на показателите за 2025 г., през която са подобрени 120 месечни температурни рекорда в над 70 страни.

Всички страни в Централна Азия са напът да подобрят или да изравнят рекорда си за измерена температурата за една година, като Таджикистан е начело. Тази планинска и изолирана страна, в която само 41 процента от населението има достъп до чиста питейна вода, претърпя най-големите температурни аномалии в света през 2025 г., с над три градуса Целзий над средните за сезона (1981-2010 г.). От месец май насам Таджикистан подобрява всеки месец рекорда си за месечна температура, с изключение на ноември.

В други съседни страни са отчетени температури с два до три градуса над средните за сезона - в Казахстан, Иран и Узбекистан.

Рекордно високите температури засягат също няколко държави в Сахел - регион в западната и североизточната част на Африка, простиращ се от Сенегал до Судан, и Западна Африка. В Мали, Нигер, Нигерия, Буркина Фасо и Чад температурите през 2025 г. бяха с от 0,7 до 1,5 градуса Целзий над средните сезонни стойности за съответните държави, което е рядко явление по тези географски ширини, отбелязва АФП. Това е най-топлата година, откакто се водят измервания в Нигерия, и една от четирите с най-високи температури в другите страни.

От 2015 г. насам периодите на екстремна жега „са станали почти десет пъти по-вероятни", предупреждават в годишния си доклад, публикуван в понеделник, учени от мрежата World Weather Attribution (WWA). Те оценяват ролята на климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, за екстремните събития.

Страните в района на Сахел са сред най-уязвимите от това повишение на температурите, като много от тях вече се сблъскват с въоръжени конфликти, продоволствена несигурност и голяма бедност, отбелязва АФП.

Десетина европейски страни са напът да подобрят или да се доближат до рекорда си за годишна температура през 2025 г., особено заради необичайно горещото лято. В Швейцария и няколко балкански държави летните показатели на термометрите надвишиха средните за сезона с два, а дори и с три градуса.

Испания, Португалия и Великобритания също отчетоха най-горещото лято в историята на провежданите там измервания. В първите две страни жегата допринесе за огромни пожари, а в третата имаше недостиг на вода, причинен от най-сухата пролет от повече от век насам.

Сравнително пощадена от горещата вълна, която засегна Европа в края на юни, Северна Европа преживя необичайно топла есен. За Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия 2025 г. се очаква да бъде една от двете най-топли години от всички налични данни, отбелязва АФП.

