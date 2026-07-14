Тенчо Тенев: Държавата да удари с юмрук по масата и да въведе ред на пътя

Кадър бТВ

Бившият шеф на КАТ Тенчо Тенев смята, че държавата трябва да удари с юмрук по масата и най-после да въведе ред на пътя.

Защо все по-често сме свидетели на тежки катастрофи с жертви и защо гражданите са принудени сами да подават сигнали за опасни шофьори, вместо държавата да осъществява ефективен контрол. Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев и бившият зам.-министър на транспорта и експерт от Европейския център за транспортни политики Ангел Попов.

Според Тенчо Тенев държавата дълго време е бездействала. „Държавата допреди два месеца беше абдикирала, сега вече се събужда и се надявам нещата да влязат в релси. Да се удари с юмрук по масата и да се каже: ние сме държавата, която иска да въведе ред в пътното движение“, отбеляза Тенев.

И според Ангел Попов причините за сегашната ситуация са натрупвани с години: „Стигнахме дотук поради няколко години безхаберие точно на контролните органи.“

По думите му основната отговорност е на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, но проблемите започват още от подготовката на бъдещите шофьори.

Попов отправи тежки обвинения за нарушения в системата за технически прегледи и обучението на водачи.

„Има пунктове за годишни технически прегледи, където софтуерно манипулират показанията на спирачния стенд и на газ анализатора. Има автошколи, които са свързани с така наречените изпитвачи или председатели на изпитни комисии“, заяви експертът.

Той подчерта, че разполага с доказателства и призова институциите да ги поискат. Според него липсата на контрол позволява системно неспазване на правилата.

Тенчо Тенев също разкритикува липсата на контрол върху тежкотоварния транспорт.

„Трябваше да станат две тежки пътнотранспортни произшествия, и то с товарни автомобили, за да се активизира службата, която отговаря за контрола на пътното движение“, отбеляза Тенев.

По думите му досега проверките са били насочени основно към леките автомобили: „До момента нямаше контрол на товарния транспорт по линия на Пътна полиция. Имаше контрол само на леките автомобили“.

Тенев отбеляза, че вътрешният товарен транспорт създава най-сериозните рискове и обърна внимание, че нарушенията могат да бъдат установени чрез тахографите, но липсват достатъчно проверки, защото няма и достатъчно екипи към ДАИ.

Бившият директор на КАТ-София коментира и необходимостта от промени в организацията на движението.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ да сложи на определените места знаци товарните автомобили да не изпреварват други автомобили и те ще карат в дясната лента“, предлага Тенев.

Той постави под въпрос и действащите изисквания за пътните мантинели.

„Тези хора, които направиха наредбата, че тези мантинели издържат до 1500 килограма, сега трябва да ги разпитва прокуратурата. Защо на магистрала приемате наредба, която да издържа само леки автомобили“, попита експертът.

Ангел Попов подчерта, че проблемът е комплексен, а превенцията и проверките във фирмите са далеч по-ефективни от санкциите след нарушения. Той беше категоричен, че една от най-сериозните причини за тежките инциденти е неспазването на режима за работа и почивка.

„Никой не спазва работното време в момента на шофьорите. Шофьорите са изключително много натоварени“, отбеляза бившият зам.-министър на транспорта и напомни, че по магистралите няма адекватни места за почивка на тировете.

Като конкретно решение той предложи изграждането на паркинги върху неизползвани площадки от бивши военни летища по автомагистрала „Тракия“. Според Попов подобни решения могат бързо да подобрят условията за водачите и да намалят риска от тежки катастрофи, причинени от преумора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!