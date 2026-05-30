Тенчо Тенев: Вече има ефект от средната скорост и записаното от тол камерите

Кадър Нова Нюз

Ръководството на МВР тръгва в правилната посока - да не се крият полицаите в храстите и след време да пускат клипчетата. Пътната превенция - да има полицаи на пътя и обществото да ги вижда, не полицията да стоят вътре в патрулката - това ще подейства психологически на нарушителите по пътя. Това заяви пред Нова нюз бившият директор на КАТ Тенчо Тенев.

„Магистралата София-Варна - МВР купи над 600 автомобила с парите от Фонда за пътна безопасност. Осейте „Тракия" с камери и тогава ще станем като Гърция, Австрия, Германия - когато шофьорите знаят, че ги снимат, няма да бързат. Вече има ефект от средната скорост и записаното от тол камерите. Строгите глоби не водят до нищо, повишава се броят на убитите и ранените на пътя. Трябва сериозна превенция", категоричен е пред Нова Нюз той.

Ако зависи от него, той би сменил ръководствата на „Пътна полиция" там, където има много убити и ранени, защото „трябва да влязат хора, които горят за работата."

Тенев се оплака от мърляви полицаи и разказа, че „брадясал, татуиран и с износени дрехи полицай" го е спрял наскоро, пише cross.bg.

Препоръча МВР да си „оправи къщичката": „Трябва сериозна дисциплина за тези хубави заплати, които се дадоха. Няма респект към нашата полиция."

„Законът за движение по пътищата е много добър, трябва малки неща да се пипнат и нещата ще си дойдат на мястото. Полицай може да отнеме книжката на провинил се шофьор веднага. Единствено в ОДМВР - Стара Загора се ползва този член от закона. Началниците не позволяват, това може да се случи в цялата държава", каза още той.

Шофьорските курсове също се нуждаят от сериозен контрол, смята той: „Не може млад водач да има 7-8 сериозни нарушения за два месеца стаж. Трябва да им се отнемат повече точки на младите шофьори. Практиката трябва да им е повече - в момента те не карат по магистрала, не карат нощно време."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!