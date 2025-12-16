Тенисистът Иван Иванов стана „Спортист на Варна“ за 2025 г.

Снимки: Булфото, Община Варна

Неговото име се чува често през последните месеци и вече е добре познато не само в спортните среди: Иван Иванов – избран за най-талантливия 17-годишен състезател в света, шампион в два от турнирите на Големия шлем – Уимбълдън и Ю Ес Оупън и трети на Ролан Гарос. От днес големият ни талант носи и престижното отличие „Спортист на Варна“ за 2025 г. в най-значимата категория „Олимпийски спортове“ – индивидуално. Наградата бе връчена лично от кмета Благомир Коцев по време на традиционната годишна церемония „Спортист на Варна“ в Юнашкия салон, организирана от дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Поради ангажименти в школата на Рафаел Надал в Испания Иван Иванов не успя да получи лично наградата, но отправи емоционално видео послание. От негово име отличието приеха неговата майка Ваня Иванова и треньорът му от тенис клуб „Супер спорт“ Кристин Грозданов. През 2025 г. Иванов завършва годината като номер 1 в Световната ранглиста до 18 г. и е най-младият тенисист, спечелил международен турнир за мъже от календара на Ай Ти Еф и носещ точки за световната ранглиста. По време на церемонията стана ясно, че той е определен от Световната федерация по тенис за световен шампион за юноши за 2025 г., като наградата ще му бъде връчена по време на турнира Уимбълдън през лятото на 2026 г.

Кметът Благомир Коцев поздрави всички отличени спортисти за постигнатите през годината резултати и им благодари, както и на техните треньори и родители затова, че прославят Варна като спортна столица на България. Той отчете 2025 г. като най-успешната досега по отношение на постиженията на варненските спортисти и пожела още по-високи резултати през 2026 г.

Сред официалните лица, които имаха удоволствието да наградят отличените варненски спортисти, бяха още заместник-кметът с ресор спорт Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, домакинът на събитието и директор на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, директорът на ОП „Спорт“ – Юрджан Ахмед и олимпийският шампион Ивайло Маринов. Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- областният управител Айрие Ибрямова, районни кметове, общински съветници, директорът на Спортното училище „Георги Бенковски“ Евелина Янчева, представители на Обществения съвет по спорт.

„Спортист на Варна“ е некомерсиална инициатива, която има за цел да стимулира варненските спортисти, отбори, треньори и ръководители за постигнатите високи спортни успехи. Според регламента класирането на номинираните спортисти и отбори в анкетата се извършва по значимост на техните постижения през съответната година от спортните журналисти на град Варна.

В колективните спортове „Спортист на Варна“ е волейболната гордост на морската столица Борис Начев. Той е част от състава на националния ни отбор по волейбол, който завоюва престижното второ място на Световното първенство по волейбол за мъже в Манила, Филипините това лято. Наградата получи президентът на Волейболен клуб „Черно море Баск“ Красимир Илиев, тъй като Начев има клубни ангажименти в Италия.

В категория „Колективни спортове“ за най-добър отбор безапелационно бе определен Баскетболен клуб „Черно море Тича“, който спечели Купата на България, Суперкупата на България и стана вицешампион в Националната баскетболна лига. Старши треньор на тима е Васил Евтимов.

При отборите в „Индивидуалните спортове“ победител е ПСК „Черно море“, който спечели безпрецедентната десета поредна отборна титла за шампион на България (2016-2025 г) мъже и жени. Главен треньор е Никола Петров.

Най-голяма тази година е конкуренцията в категория „Младо дарование“. В нея имаше най-много номинирани спортисти поради множеството постигнати високи резултати.

Анкетата сред спортните журналисти все пак отреди престижната награда да е за европейския вицешампион в царицата на спортовете Християн Касабов – състезател в СК „Супер спорт – Варна“. Варненската надежда в леката атлетика постигна първи места и нов национален рекорд в Националния шампионат до 20 г. на 60 м с препятствия и на 110 м с препятствия, както и второ място на Европейското първенство до 20 г. в Тампере, Финландия с нов национален рекорд. Негов личен треньор е Симеон Попхлебаров.

Подгласници в тази категория са 18 млади таланти от морската столица, които получиха специални плакети на Община Варна:

1. Андрей Андреев – СКК „ИЧИ ГЕКИ Варна‘‘, състезател по карате киокушин с треньор Шихан Емил Костов;

2. Анастасия Пономаренко - КХГ ,,Грация“ – художествена гимнастика с треньор Светлана Юриевна;

3. Артем Калев - СКБИ „БОИЛ“, състезател по кикбокс с треньор Красимир Кирилов;

4. Белослава Колева - СК „Титан“ – състезателка по вдигане на тежести с треньор Хенрик Тер - Гаманян;

5. Борис Димитров – СК „Стрелба“ – Варна с треньор Нина Дякова;

6. Борислав Младенов - КСА „Акро Старс‘‘ – състезател по спортна акробатика, треньор – Гергана Калоянова;

7. Борислав Жеков - ГСК „Интерком груп – Черноморски юнак‘‘ – състезател по спортна гимнастика, треньор – Тодор Тодоров;

8. Дияна Ненова - КПС „Астери‘‘ - плуване, треньор Богомил Яковчев;

9. Елена Христова - СК „ЧАР-ДКС‘‘ – състезателка по художествена гимнастика с треньор Филипа Филипова;

10. Ива Стоянова - Фехтовален клуб „Черно Море“, треньор – Живко Чавдаров;

11. Николай Петков - СК ‘“Черно Море – Бриз“ – ветроходство, треньор - Светлин Попов;

12. Никола Атанасов - Таекуон-До клуб „Одесос“, треньор – Драгомир Драганов;

13. Полина Енчева - СКТМ „Комфорт‘‘ Варна - тенис на маса, треньор – Стоян Поппетров;

14. Преслав Георгиев - СК „Вокил“- състезател по кикбокс в стил К1, треньор Петър Петров;

15. Рада Колева - Тенис клуб „Супер Спорт“, треньор – Кристин Грозданов;

16. София Цонева - СКФ „Ахил“ – фехтовка, треньор – Петро Назаров;

17. Стефани Димитрова -ЛК „Виктория“ - дисциплина – мятане диск и тласкане на гюле, треньор - Атанаска Ангелова;

18. Стефания Любенова – СКЛА „Евър“ – състезател по лека атлетика с треньор Цонка Господинова.

Заместник-кметът Илия Коев получи плакет от треньора на СК „Титан“ Хенрик Тер – Гаманян за и във връзка с доброто сътрудничество с Община Варна. по повод 25-годишнината от основаването на клуба.

„Спортист на Варна“ в неолимпийските спортове стана Стоян Банов – състезател на ГСК „Интерком груп – Черноморски юнак‘‘ – Варна със завоювано второ място на Световно първенство по калистеника в дисциплината стрийт уоркаут, мъже до 80 кг., категория „Сила“. ДП - Шампион в две категории („Сила“ и „Издръжливост“) - мъже до 80 кг. Негов личен треньор е Симеон Михайлов.

„Спортист на Варна“ в плувните спортове е Тея Николова – „златната рибка“ на ПСК „Черно море“ – четвърто място – 50 м бруст на Европейското първенство до 23 години в Шаморин, Словакия 2025 г.; Световно първенство за жени в Сингапур 2025 г. - полуфинал и 15-то място – 50 м бруст с национален рекорд; Европейско първенство в 25 м басейн в Люблин – 26-то място 100 м бруст и 20-то място на 50 м бруст. Неин личен треньор е Никола Петров.

В бойните спортове, където морската столица е с дългогодишни традиции и постигнати отлични резултати през годината, „Спортист на Варна“ е европейската шампионка по карате киокушин Зорница Костова – носителка на първо и трето място на Европейското първенство в дисциплина ката и първо място в Държавното първенство. Неин личен треньор е Шихан Емил Костов.

В категория „Спортен дух“ - за спортист с увреждания, за втора поредна година победител е Иван Тодоров (СКИ „Арм стронг“). 23-годишният състезател по канадска борба е с нарушено зрение и през изминаващата 2025 г. е европейски шампион (лява и дясна ръка) в категория Младежи със зрителни увреждания до 23 г. на Европейското първенство по канадска борба в Клуж Напока, Румъния и четвърти в своята категория на Световното първенство по канадска борба в Албена.

В категорията за спортист-ветеран победител също за втора поредна година е световният шампион – мастър в кану-каяка Александър Григоров. Състезаващият се председател на СК „Черно море – Бриз кану-каяк“ тази година е с 4 златни и 1 сребърен медал от Световно първенство в Португалия. Негов треньор е Паисий Любенов.

Специалната общинска награда „Юнак“ – плакет със символа на спортна Варна – Юнашкия салон, е за цялостен принос към спорта и тази година се присъжда на трима юбиляри: доайенката на варненската художествена гимнастика Мария Чиприянова, която отбеляза своята 90-годишнина; именития баскетболен треньор (жени) – Венцеслав Гечев, който отбеляза 80-ата си годишнина и емблемата на спортното ориентиране в морската столица – Димитър Календжиев, който навърши 75 години.

Всички отличени спортисти на днешната церемония благодариха за подкрепата на Община Варна през годината си пожелаха още по-успешна 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!