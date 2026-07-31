Теодор Цветков се готви за световен рекорд

Стопкадър Ютубу "КИС 13"

Русенският ултраплувец Теодор Цветков завърши успешно световната инициатива „Ледените седем“, преодолявайки разстояние от една миля във вода с температура под 5 градуса в Чили, съобщават от телевизия „КИС 13“. С това изключително постижение той става едва шестият човек в света, преминал суровите водни изпитания на всички континенти, и вече започва интензивна подготовка за абсолютен световен рекорд и вписване в „Гинес“ по време на финалното си екстремно плуване в Мароко през декември.

Последното предизвикателство, което официализира успеха на Теодор в класическата версия на „Ледените седем“, се състоя в ледените води на Чили. Там русенецът се справи с тежките условия и се нареди сред малцината в световен мащаб, завършили поредицата на седемте континента. Забележителното е, че спортистът е реализирал този проект в рамките на едва година и половина.

„Да, доволен съм. Наистина благодаря за подкрепата, която получих от моите партньори, спонсори, семейство, приятели и хората, които ме подкрепяха и в социалните мрежи. Според мен заедно постигнахме това плуване“, споделя Теодор Цветков, пише dunavmost.com.

С всяко свое влизане във водата ултраплувецът привлича вниманието към глобалния проблем със замърсяването на океаните с пластмаса. По време на престоя си в Чили и на други точки от планетата той забелязва сериозна разлика в отношението на местните хора към каузата му в сравнение с ангажираността в България.

„Там, където бях отседнал, собственичката на хотела дойде да ме гледа с цялото семейство. Хора от самолета ме чуха, че говоря на български. Попитаха ме какво правя тук. Обясних им и те даже след три-четири дни дойдоха и те да ме гледат на самото плуване. Всеки сам може да си направи представата, че хората са различни в другите държави“, разказва още плувецът.

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Без да губи време за почивка, русенецът вече тренира за едно последно, още по-сурово изпитание. Целта му е да стане първият човек в света, завършил екстремната версия на „Ледените седем“. Финалното предизвикателство ще се състои в Мароко през декември тази година.

„Трябва да плуваш 2 километра. Водата трябва да бъде 2 градуса или под 2 градуса. Надморската височина трябва да бъде 2440 метра или външната температура да бъде минус 15 градуса. Трябва да отговаря на едно от тези условия, за да бъде екстремна миля. Аз съм правил вече на няколко места по 2 километра. На надморска височина съм плувал едното си плуване и във вода под 1 градус. Вече ми остана само едно плуване – в Мароко“, обяснява ултраплувецът.

Ако Цветков успее да покори и тези екстремни условия през декември, името му официално ще бъде записано в Световните рекорди на Гинес.

Редактор "Екип на Петел",

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