Теодор Цветков стана шестият човек в света, изплувал Ice Sevens

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Русенецът Теодор Цветков завърши успешно екстремното изпитание Ice Sevens, включващо плуване в ледени води на всичките седем континента. С това свое постижение спортистът се нарежда като едва шестия човек в света, успял да преодолее суровите условия на вода с температура под 5 градуса по Целзий.

Зад изключителната физическа издръжливост на русенския плувец стои дълбока лична мотивация, свързана с опазването на околната среда. Усилията му са насочени към привличане на общественото внимание върху глобалния проблем със замърсяването на водните басейни.

„Това не беше просто спортно предизвикателство. Това е мисия. Моята кауза винаги е била опазването на световните води и борбата със замърсяването им с пластмасови отпадъци“, споделя Цветков. Според него океаните, моретата, реките и езерата са основен източник на живот и тяхното бъдеще е споделена отговорност на цялото човечество.

Чрез своите екстремни спортни изяви той се надява да вдъхнови повече хора да станат част от положителната промяна, пише dunavmost.com.

След успешното приключване на Ice Sevens, Теодор Цветков вече гледа към нова, още по-амбициозна цел. На спортиста му остава само още едно ключово плуване, чрез което ще направи опит да запише името си в историята като първия човек на планетата, завършил Extreme Ice Sevens.

По пътя към своите успехи плувецът не пропуска да изрази признателността си към хората, които го подкрепят. „От сърце благодаря на всички хора, които бяха до мен през този път – на семейството ми, приятелите, екипа ми, партньорите, както и на всички, които ме подкрепяха на различните континенти. Вашата вяра, помощ и присъствие ми даваха сили във всеки един момент“, допълва Цветков.

Редактор "Екип на Петел",

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