Теодор Цветков стана шестият човек в света, покорил "Ледените седем"

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Ултраплувецът Теодор Цветков стана шестият човек в света, преодолял едно от най-екстремните предизвикателства в плуването в открити води – „Ледените седем“. То включва плуване във води на всеки от седемте континента.

Финалното му плуване беше в едно от най-суровите и рискови места – Пуерто Наталес в Чили, пише nova.bg.

„Последното плуване беше трудно, защото от 36 градуса трябваше да дойда на минус 2-3. Вторият ден беше минус 9 градуса и нямах време за климатизация. Самото излизане също беше трудно, защото брегът беше с много камъни. Слагаха ни на падълборд, за да излезем от водата“, разказа Теодор Цветков.

Ден след леденото плуване младият русенец вече беше устремен към ново предизвикателство. Той иска да преплува още една екстремна миля при атмосферни условия от минус 15 градуса или на надморска височина над 2440 метра, при температура на водата под 2 градуса. До момента Теодор има шест подобни екстремни мили зад гърба си. „Ще стана първият човек в света, който е направил Extreme Ice Seven“, заяви той.

Каузата, към която Теодор Цветков иска да привлече внимание, е опазването на световните води от замърсяването с пластмасови отпадъци. „Надявам се да мотивирам колкото се може повече хора да пазят природата и водата. Вярвам, че ще дойде време, когато този ресурс ще бъде ограничен“, каза ултраплувецът.

Теодор Цветков е плувал стотици пъти с благотворителна цел и е помагал на десетки болни жени и деца. За осъществяването на новата си мечта обаче той има нужда от финансова подкрепа. „Още като започнах, си обещах, че няма да се отказвам, независимо колко е трудно. По-трудно обаче беше намирането на средства“, сподели той.

Редактор "Екип на Петел",

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