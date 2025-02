Теодора Духовникова и Радина Кърджилова минаха границите за нов сериал

Кадър ФБ

Теодора Духовникова и Радина Кърджилова лъснаха в кадри на стори в социалните мрежи.

Двете красавици видимо без дрехи. Те се гледат, подпирайки чело една на друга, а после Кърджилова измества поглед в страна за сметка на колежката си, която е съсредоточена в дамата срещу нея, пише Хот нюз.

Силно вероятно е това да е фотосесия във връзка с готвен телевизионен сериал, в който двете дами участват. Това личи и от друг кадър, поместен в профила на Кърджилова, на който редом до тях позират Койна Русева и Неда Морфова.

Текстът над кадрите е „НЕДА МОРФОВА , ОБИЧАМЕ ТЕ! WE DID IT! SOON”

Следва и препратка към филма „Те, вълните“.

А ето и за какво ще става въпрос в него:

„Те, вълните – те, жените, майките, сестрите, дъщерите – са стихиите които имат силата да изкарат на повърхността дълбоко пазените тайни, да преобърнат всичко по пътя си и да променят посоката на съдбата.

Но колко далеч можеш да избягаш от кармата си? Възможно ли да се освободиш от оковите на миналото, или винаги ще те тегли обратно като мъртво вълнение?

“Те, вълните” не е сериал, а спиращо дъха кино в 6 серии, което поставя три поколения силни жени в окото на бурята, наречена Живот.“

Идеята за сериала е на Койна Русева и Теодора Духовникова и ще бъде излъчен по БНТ.

Дали наистина кадрите са от филма или зад тях седи нещо друго, предстои да разберем.

