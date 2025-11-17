Теодора Духовникова от самолета за София: Малко бедстваме
Кадър Фб
Теодора Духовникова разказа за премеждията си във въздуха:
Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турболенция, да каже на немски - “Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можахме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа“…
Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите..:)))
С турболенции, лош вятър, добър немски пилот и извънредно кацане на летището в Солун….
Всъщност , не.
Завърши хубаво. С целувка между нас- нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане.. почти :)))))
Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции…
❤️
Тагваме тук Малък Геадски Театър,
Народен Театър, Ivica Buljan, Magarditch Halvadjian, Под Прикритие
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!