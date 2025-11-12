Теодора Иванова: Не само в ромската общност деца раждат деца

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Всички трябва да закриляме децата, за да може да се надяваме на най-добър резултат. През последните няколко месеци опасностите за децата са хиляди - вейпове, наркотици, тежки родителски конфликти, онлайн пространството, високите кранове. Нашето ежедневие е изпълнено с всякакви рискове.

Това коментира пред бТВ шефът на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова.

Националната телефонна линия 116 - 111 са за децата, но и за родителите, учителите и лекарите. Над 22 000 обяждания имаме за тази година. Половината са от възрастни, а над 5000 са от деца. Телефонът работи 24 часа 7 дни в седмицата. Отсреща стоят консултанти и психолози, посочи тя.

Най-често децзата се оплакват от проблеми в общуването между тях самите, което означава, че децата не искат много да споделят вътре в семейството и търсят външна помощ. Но когато споделят с възрастен, има по-голямо доверие, посочи тя.

Това е телефон, на който може да подадеш сигнал за кризисна ситуация, но може и да поискаш съвет. От началото на годината до момента са подадени 1740 сигнала за деца в риск. В тези ситуациии консултантите веднага звънят на 112 и се реагира незабавно. В рамките на следващия ден те са длъжни да информират Социално подпомагане, за да може да се окаже социална подкрепа на семейството, посочи тя.

Децата имат различни сътресения, които ги съпътстват. Напоследък често се повдига темата за хранителните разстройства, което доста ни изненада. Другата тема, по която се вълнуват, са вейповете и райския газ, коментира тя.

На днешния съвет на децата дойдоха деца от всички 28 области на страната, за да споделят, че са против телефоните в клас, че се страхуват от първия досег с изкуствения интелект, смятат, че трябва да има възрастови ограничения за социалните мрежи, включително застават зад забрана за досег със социалните мрежи до определа възраст, разказа тя.

През 2023 година две момиченца на по 11 годинки станаха майки. През 2024 година четири момичета на по 12 години родиха. Не може в днешно време това да се приема като някаква ромска традиция, още повече че този проблем не е само сред тази общност, посочи тя.

