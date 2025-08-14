Теодора Трифонова с последни новини от САЩ за срещата между Тръмп и Путин

Редактор: Недко Петров

Ден до дългоочакваната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Какво се знае за дневния ред, състава на делегациите и какви са настроенията в САЩ, предава кореспондента на бТВ отвъд океана Теодора Трифонова.

Тя разкри, че се очаква срещата да започне около 20 часа или 02:30 българско време в петък, като най напред двамата лидери ще проведат разговор на четири очи.

Срещата ще се проведе във военна база Елмендорф Ричардсън в Анкъридж, избрана заради високите мерки за сигурност и възможността да се организира всичко в толкова кратък срок.

В Съединените щати критикуват, че в желанието си да постигне сделка веднага, Тръмп може да се съгласи с неизгодните руски условия за Украйна.

Тази сутрин пред Фокс нюз радио Тръмп заяви, че се надява на сделка, но не е сигурен, че тя ще означава примирие веднага.

По думите му утрешната среща ще положи основите за следваща между Путин Володимир Зеленски.

Ако мине добре, Тръмп заяви, че ще се обади на украинския президент и на европейските лидери. В противен случай няма да се обади на никого, а за Русия ще има, цитирам: Много тежки последствия, допълни Теодора Трифонова.

