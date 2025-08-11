Термичен гребен изпича България до няколко часа

Пиксабей

През следващите дни Балканският полуостров ще попадне под влиянието на термичен и баричен гребен от югозапад. Това ще предизвика повишение на температурите и евентуално достигане на стойности до 39–40 °C, с пик на горещините около 11–12 август 2025 г.

По-студените въздушни маси в близост до Балканите и Югоизточна Европа също ще окажат своето влияние, тъй като по-силните атмосферни смущения в Северна Европа, като атмосферни фронтове, ще се отразят и на нашата страна, съобщават от Метео Балканс.

След сряда и четвъртък се очаква постепенно понижение на температурите, поне до края на 17-и, след което отново ще се повишат. Като цяло затоплянето ще продължи до 20–25 август, прекъсвано от силен студен атмосферен фронт. След преминаването му циркулацията в цяла Европа ще придобие есенен характер.

Вторник ще ни посрещне с повече облаци на моменти, но без сериозни валежи – само в някои планински райони следобед може да превали за кратко. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Температурите ще са между 35-38°С.

От сряда започва истинското лятно настроение – слънцето ще доминира, небето ще е чисто, а въздухът сух. Максималните температури ще се понижат и ще се движат между 31° и 36°, идеални за плаж или разходки. Вятърът ще остане източен до североизточен, на места умерен. Температурите слабо ще се понижават.

Температурата на морската вода ще е между 25-26°С, а в отделни райони по Южното Черноморие - до 27-28 °С. Времето ще остане слънчево и сравнително приятно, без екстремни жеги и така до края на седмицата температурите ще са между 27-34-35°С.

Към края на седмицата, от югозапад ще започне плавно повишение на температурите, но не се очакват високи температури, поне за сега.

