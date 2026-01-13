Термометрите отчетоха минус 15 градуса в Кнежа тази сутрин

Пиксабей/НИМХ

Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа към 05:00 часа тази сутрин.

Днес се очакват превалявания. През деня от запад бързо ще се заоблачава. Около обяд в Северозапада, а до вечерта и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията ще преминават в дъжд и ще се образуват поледици.

И въпреки очакваните валежи през деня, бързо ще се затопли и максималните температури днес ще са в границите от минус 1 до около 3–4 градуса, предаде Нова тв.

В планините около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават. Следобед на места ще превали сняг, по-интензивно по северните склонове на Стара планина. Ще се затопли и температурата на 1500 метра ще достига около 0 градуса. Снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.

В сряда валежите в нашата страна ще спрат, а от запад облаците ще намаляват. Температурите ще се повишат и максималните вече навсякъде ще са положителни.

В четвъртък и петък ще има доста слънчеви часове, но в низините видимостта ще е намалена.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се заоблачи. В събота в Източна България ще преваляват дъжд и сняг. В неделя, както и в понеделник, отново ще застудее и валежите навсякъде ще преминават в сняг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!