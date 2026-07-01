реклама

Термометрите в европейска държава надхвърлиха 41 градуса

01.07.2026 / 00:30 0

Нов температурен рекорд от 41,3 градуса бе отчетен в Словакия и така бе подобрен този от 41 градуса, регистриран вчера, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес.

Температурата достигна 41,3 градуса в село Каменица над Хроном, в южната част на Словакия, близо до границата с Унгария, съобщи говорителят на Словашкия хидрометеорологичен институт Иван Гарчар.

"В Словакия беше отчетен нов температурен рекорд", заяви говорителят.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама