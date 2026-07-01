Термометрите в европейска държава надхвърлиха 41 градуса

Нов температурен рекорд от 41,3 градуса бе отчетен в Словакия и така бе подобрен този от 41 градуса, регистриран вчера, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес.

Температурата достигна 41,3 градуса в село Каменица над Хроном, в южната част на Словакия, близо до границата с Унгария, съобщи говорителят на Словашкия хидрометеорологичен институт Иван Гарчар.

"В Словакия беше отчетен нов температурен рекорд", заяви говорителят.

Редактор "Екип на Петел",

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