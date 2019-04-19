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Терористичен акт уби жена в Лондондери

19.04.2019 / 07:13 0

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Терористичен акт уби жена в Лондондери, съобщиха британски медии. Те се позовават на изявление от полицията.   Силите на реда водят разследване за предумишлено убийство. 29-годишна жена е издъхнала, след като е била простреляна. Районът на убийството в Лондондери е отцепен от полицията, предаде Блиц.


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Нападателите са хвърляли и коктейли "Молотов". Няколко коли са били подпалени. През последните седмици се засилва напрежението в област Ълстър. То е провокирано от несигурността около бъдещия граничен режим между Северна Ирландия, излизаща от ЕС заедно с Великобритания, и оставащата в ЕС Република Ирландия.

 

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