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Терористичен акт уби жена в Лондондери, съобщиха британски медии. Те се позовават на изявление от полицията. Силите на реда водят разследване за предумишлено убийство. 29-годишна жена е издъхнала, след като е била простреляна. Районът на убийството в Лондондери е отцепен от полицията, предаде Блиц.

Нападателите са хвърляли и коктейли "Молотов". Няколко коли са били подпалени. През последните седмици се засилва напрежението в област Ълстър. То е провокирано от несигурността около бъдещия граничен режим между Северна Ирландия, излизаща от ЕС заедно с Великобритания, и оставащата в ЕС Република Ирландия.

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