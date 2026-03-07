Тервел Замфиров: Малена, обичам те! Сигурен съм, че ще се върнеш и отново ще караме!

Снимка: Булфото, архив

"Състоянието ѝ не е добро. Много съм притеснен за нея. Състезанието не е на преден план изобщо. Изненадах се, че влязох във финалите и стигна чак до тук. Днес карам за нея, цялата Световна купа кара за нея. Всички я обичаме, липсва ни много. Надяваме се и се молим да е с нас следващия сезон", заяви Тервел Замфорв пред bTV след осмото си място в Шпиндлерув Млин, където се проведе паралелен слалом от Световната купа.

Както е известно сестра му - Малена Замфорова, пострада тежко на 3 март, след като беше ударена в гръб от скиор. Тя е в болница в Грац и в понеделник ѝ предстои операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост.

Тервел даде обнадеждаваща информация преди чаканата интервенция.

"Днес, след състезанието, отивам да я видя. По телефона разбрах, че се подобрява спрямо вчера", каза още той.

Огромна част от сноубордистите в Шпиндлерув Млин излязоха на пистата с черни ленти на бузите, които самата Малена поставя преди стартовете си и се превърнаха в нейна запазена марка, посочва БГНЕС.

"Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата", разкри Тервел.

Той използва възможността да се обърне към сестра си с емоционални думи, които докосват сърцето на всички:

"Малена, обичам те! Липсваш ми! Сигурен съм, че следващата година ще се върнеш и отново ще караме!"

