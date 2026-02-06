реклама

Тервел Замфиров качи на раменете си своята сестра Малена на парада на нациите на откриването на зимните игри

06.02.2026 / 23:20 1

кадри: БНТ

Стадион „Джузепе Меаца“ се превръща в световна сцена за откриващата церемония на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Събитието обединява спорт, музика, култура, кино и международна дипломация, а централната тема е хармонията.

 

Знаменосци на България са Александра Фейгин и Владимир Илиев, които бяха начело на парадите ни съответно в Милано и в Кортина, предаде Спортал. За първи път делегациите бяха разделени на четири дестинации по време на парада - освен на официалните две домакински селища, паради имаше в Ливиньо и Предацо. Калина Недялкова носеше табелата с надпис "България" в Предацо, Вал ди Фиеме.

В Ливиньо пък Тервел Замфиров беше качил на раменете си сестра си Малена.

Повече от 200 актьори, танцьори и изпълнители ще участват в спектакъла, с който ще бъдат открити 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина.

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 47 минути)
Рейтинг: 179991 | Одобрение: 19131
Успех на спортистите!!!Ухилен:devil::woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама