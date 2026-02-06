Тервел Замфиров качи на раменете си своята сестра Малена на парада на нациите на откриването на зимните игри

кадри: БНТ

Стадион „Джузепе Меаца“ се превръща в световна сцена за откриващата церемония на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Събитието обединява спорт, музика, култура, кино и международна дипломация, а централната тема е хармонията.

Знаменосци на България са Александра Фейгин и Владимир Илиев, които бяха начело на парадите ни съответно в Милано и в Кортина, предаде Спортал. За първи път делегациите бяха разделени на четири дестинации по време на парада - освен на официалните две домакински селища, паради имаше в Ливиньо и Предацо. Калина Недялкова носеше табелата с надпис "България" в Предацо, Вал ди Фиеме.

В Ливиньо пък Тервел Замфиров беше качил на раменете си сестра си Малена.

Повече от 200 актьори, танцьори и изпълнители ще участват в спектакъла, с който ще бъдат открити 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина.

